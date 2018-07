Nein, das ist keine Pizza im Ofen, sondern eine Infrarotaufnahme des Jupiters. Sie zeigt den Nordpol des Gasriesens und stammt von der Raumsonde Juno, die den Planeten seit 2016 immer wieder umrundet. Bei einem der Vorbeiflüge vermaßen die Wissenschaftler mit Hilfe der Spezialkamera JIRAM den Sturm, der dauerhaft über dem Pol des Gasplaneten tobt, wobei das In­strument Daten aus bis zu 70 Kilometer Tiefe erfasste.

Auf der 3-D-Rekonstruktion kann man klar erkennen, dass der gewaltige Wirbel von acht kleineren Zyklonen umgeben ist. "Klein" ist hierbei allerdings relativ zu sehen: Jeder dieser Wirbelstürme hat einen Durchmesser von gut 4000 Kilometern, würde auf der Erde also fast die gesamte USA bedecken. Aus den Farbtönen der Aufnahme lässt sich außerdem die Temperatur rekonstruieren: In gelben Regionen wird das Gas bei etwa minus 13 Grad Celsius umhergewirbelt, in roten Gebieten bei nur minus 83 Grad.