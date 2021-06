Mathematische Unterhaltungen: Kann der Hund Analysis?

Bacinski, S. J. et al.: Elvis Lives: Mathematical surprises Inspired by Elvis, the Welsh Corgi. The College Mathematics Journal 46, 2015

Carvalho, A. et al.: The geometer dog who did not know calculus. The College Mathematics Journal 48, 2017

Pennings, T. J.: Do dogs know calculus? The College Mathematics Journal 34, 2003

Perruchet, P., Gallego, J.: Do dogs know related rates rather than optimization? The College Mathematics Journal 37, 2006

Zhou, L.: Did Elvis know cauchy–Schwarz? The College Mathematics Journal 48, 2017