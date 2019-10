Neuronale Netze: Maschinen mit menschlicher Manier

Auf einen Blick Maschinen, die Maschinen trainieren Da künstliche neuronale Netze sich beim Lernen selbst anpassen, können sie sich mit Problemen beschäftigen, für die Menschen keine Lösung finden. Um die Programme weiter zu verbessern, lassen Informatiker sie inzwischen durch andere neuronale Netze verbessern. So lernen die neuronalen Netze selbst, wie man lernt. Forschern gelang es bereits, künstliche Intelligenzen zu erschaffen, die flexibel sind und so etwas wie Kreativität und Fantasie besitzen.

In den letzten Jahren haben Maschinen in vielen Bereichen eine ähnliche Leistungsfähigkeit wie wir Menschen erreicht, etwa wenn es darum geht, Gesichter zu erkennen oder Texte in andere Sprachen zu übersetzen – ganz zu schweigen von ihren Erfolgen in Brett- und Arcade-Spielen. Daher könnte man vielleicht erwarten, dass Computerwissenschaftler anfangen, auf die menschliche Intelligenz herabzublicken. Aber ganz im Gegenteil geraten die Forscher geradezu ins Schwärmen, wenn es um das menschliche Gehirn geht: Vor allem dessen Anpassungsfähigkeit und das breite Spektrum an Fähigkeiten erstaunt sie immer wieder.

Von solchen Eigenschaften sind Maschinen nämlich noch weit entfernt. Wenn eine künstliche Intelligenz (KI) auf eine Aufgabe trainiert wurde, fällt es ihr schwer, eine zweite, wenn auch ähnliche zu erlernen. Zudem ist nicht immer klar, wie sie zu ihrem Ergebnis kam; der rechnerische Vorgang ist ziemlich undurchsichtig. Doch das wohl bedeutendste Hindernis für zukünftige Entwicklungen ist, dass die meisten Programme nur sehr langsam lernen und dazu auch noch enorme Datenmengen brauchen, die nicht immer vorliegen …