Geowissenschaft: Klimafolgen von Vulkanausbrüchen

Heftige Vulkanausbrüche können den ganzen Planeten beeinflussen. Sie setzen mitunter große Mengen Schwefel frei, der in Kombination mit Schwebeteilchen die Sonnenstrahlung abhält und damit die Erde kühlen kann. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass vor allem Eruptionen in Äquatornähe einen Einfluss aufs Klima haben, da sich der Schwefel von dort aus leicht in beide Hemisphären verteilen kann und insgesamt länger in der Stratosphäre verbleibt ...