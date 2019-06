Studiendesign: Klinische Studie mit Tücken

Auf einen Blick Gescheiterte Studie – erfolgreiche Therapie Eine klinische Studie, die tiefe Hirnstimulation bei schweren Depressionen einsetzt, wird nach sechs Monaten vorzeitig abgebrochen. Eine Zwischenanalyse weist zu dem Zeitpunkt keine positive Wirkung des Eingriffs nach. Die Mehrheit der Patienten, die mit der Therapie bereits begonnen haben, machen aber weiter. Nach zwei Jahren geht es vielen deutlich besser, und manche fühlen sich sogar ganz genesen. Mehrere Faktoren im Studiendesign können dazu beitragen, dass eine Therapie durch die Prüfung fällt. Nicht jede gescheiterte Studie lässt deshalb automatisch auf eine wirkungslose Behandlung schließen.

Die Neurologin Helen Mayberg hatte bereits mehr als 15 Jahre lang an ihrem Modell zur Depression gefeilt, als sie die erste Behandlung auf dessen Basis testete. Dazu bohrte sie zuerst zwei Löcher in die Schädeldecke eines Patienten. Dann schob sie langsam Elektroden tief in sein Gehirn – und zwar so weit, bis sie das Brodmann-Areal 25 erreichten. Einmal an Ort und Stelle, verband sie die Elektroden mit einem im Brustkorb des Patienten implantierten Akkupack und schaltete dieses ein.

Zwischen 2003 und 2006 führte Mayberg ihre experimentelle Operation, genannt tiefe Hirnstimulation (THS), zunächst an 20 Patienten durch. Diese Menschen hatten seit Jahren unter quälenden Depressionen gelitten, und keine zugelassene Behandlung konnte ihnen helfen. Im Jahr 2005 veröffentlichte die Forscherin die Ergebnisse der ersten sechs Patienten, 2008 die der restlichen 14. Insgesamt hatte die Hirnstimulation erstaunlich gut gewirkt: Den meisten Studienteilnehmern ging es merklich besser, und mehr als ein Drittel ließen ihre Depression vollständig hinter sich. Solche Erfolge bei derart kranken Patienten zu erzielen, war spektakulär. Tom Insel, damals Direktor des US National Insti­tute of Mental Health, sprach von »einer neuen Art, Depressionen zu verstehen« ...