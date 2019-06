Klostermedizin : Von Monte Cassino nach Bingen

Auf einen Blick Der Mönch als Arzt Mit der Teilung des Römischen Reichs drohte im Westen das Wissen griechischer Ärzte verloren zu gehen. Übersetzungen ins Lateinische haben im 5. und 6. Jahrhundert zumindest einiges davon bewahrt. Dieses Wissen wurde jahrhundertelang ausschließlich in Klöstern tradiert und zum Wohl von Patienten eingesetzt. Erst ab dem 11. Jahrhundert entwickelte sich eine medizinische Ausbildung an Hochschulen. Einen Schwerpunkt der Klostermedizin bildete die Heilpflanzenlehre. Autoren entsprechender Schriften stützten sich auf antikes Wissen oder – wie beispielsweise Hildegard von Bingen – auf eigene Erkenntnisse.

Dass das Mittelalter in gesellschaftlicher wie wissenschaftlicher Hinsicht eine Epoche der Finsternis war, ist ein weit verbreitetes Klischee. Im 17. Jahrhundert ersonnen, um die Leistungen der eigenen Gegenwart durch den Kontrast zur düsteren Vergangenheit noch strahlender erscheinen zu lassen, prägte es unser Bild jener Zeit – auch in der Forschung. Beispielsweise sprach der Medizinhisto­riker Julius Pagel, ein Pionier seines Fachs, um 1900 abwertend von einem Jahrtausend der Stagnation. Nur zögerlich gewannen Historiker ein differenzierteres Bild und trennten Fakten von Vorurteilen. 1964 bezeichnete der Heidelberger Arzt und Historiker Heinrich Schipperges das frühe und hohe Mittelalter als eigenartigste Epoche in der Geschichte der abendländischen Medizin und charakterisierte sie als Zeit ohne Universitäten, in der sich in Europa nur Benedik­tiner auf die Heilkunde verstanden, als »Zeitraum, den man deshalb auch als Epoche der Klostermedizin oder als Zeit­alter der Mönchsärzte bezeichnet hat« …