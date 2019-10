Kognition: Was ist Bewusstsein?

Christof Koch

Christof Koch ist wissenschaftlicher Direktor und Präsident des Allen Institute for Brain Science in Seattle (USA). Nach seinem Physik- und Philosophiestudium und seiner Promotion am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen wechselte er zunächst ans Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (USA). Am California Institute of Technology in Pasadena entwickelte er zusammen mit dem Nobelpreisträger Francis Crick (1916–2004) eine neue Theorie des Bewusstseins.