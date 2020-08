Zwerggalaxien: Kosmisches Plankton

Kroupa, P. et al: The great disk of Milky­Way satellites and cosmological sub­structures. Astronomy & Astrophysics 431, 2005

Libeskind, N.I. et al.: Planes of satellite galaxies and the cosmic web. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 452, 2015

Müller, O. et al.: A whirling plane of satellite galaxies around Centaurus. A challenges cold dark matter cosmology. Science 359, 2018

Pawlowski, M.S.: The planes of satellite galaxies problem, suggested solutions, and open questions. Modern Physics Letters A 33, 2018

Tully, R.B. et al.: Two planes of satellites in the Centaurus A group. Astrophysical Journal 802, 2015