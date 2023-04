Springers Einwürfe: Krieg der Automaten

Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 fing an wie eine historische Episode aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bombardement der ukrainischen Militärflughäfen sollte dem Angreifer die absolute Lufthoheit verschaffen, damit seine Panzerverbände ungehindert vordringen konnten. Die fühlten sich so sicher, dass sie im Gänsemarsch auf den ukrainischen Straßen ins Land fuhren. Doch dann traf die Geschichtsstunde auf das Computerzeitalter: Mit ein paar Drohnen verwandelten die Verteidiger den Vormarsch in einen gigantischen Stau.

Seither sind die Kampfhandlungen zu einem Zermürbungskrieg geronnen, der die Fronten träge hin und her verschiebt. Wie konnte es zu dem militärischen Patt zwischen David und Goliath kommen?

In modernen Konflikten geben oft die »Waffen des kleinen Mannes« den Ausschlag. Im Ukraine-Krieg sind das ferngesteuerte Flugkörper …