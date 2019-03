Art of Neuroscience Competition: Die Ästhetik des Gehirns

Hirnforschung ist eine nüchterne Angelegenheit. Meistens. Dass es auch anders sein kann, zeigt der Wettbewerb »Art of Neuroscience«, den das ­Netherlands Institute for Neuroscience jährlich durchführt. Die Idee dahinter: ­Forscher und Künstler rücken das Gehirn in ein außergewöhnliches Licht. Die ­Teilnehmer von 2018 erstellten aus Farbe, Klang, Licht und – in einem Fall – menschlichem Blut originelle Installationen und Bilder.