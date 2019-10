Partnerschaft: Liebe in Zeiten des Internets

Die meisten Paare in den USA lernen sich inzwischen im Internet kennen. Das berichten Forscher um Michael Rosenfeld von der Stanford University in Kalifornien. Sie analysierten Daten von zwei großen, repräsentativen Studien, in denen die Teilnehmer unter anderem angaben, wie und wo sie ihren aktuellen oder zuletzt verflossenen Partner getroffen hatten. Bei der Auswertung konzentrierten sich Rosenfeld und seine Kollegen vor allem auf die Antworten von Menschen, die in heterosexuellen Partnerschaften lebten …