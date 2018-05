Auf einen Blick Religionskrieg und Machtkampf Weil die Vertreter der katholischen Seite ihre Mehrheit in den Reichsgremien ausnutzten, verweigerten die protestantischen um 1600 ihre weitere Mitarbeit. Mit politischen Mitteln war das Reich nicht mehr kontrollierbar. Durch den "Prager Fenstersturz" am 23. Mai 1618 schlug der Konflikt in einen Krieg um. Bis in die 1630er Jahre galt er beiden Konfessionen als gottbefohlenes Streiten um die Wahrheit. Dann aber wurde Deutschland zum Kriegsschauplatz für Frankreich und Spanien, zwei katholische Mächte.

Aus dem Osten flog der Funke heran, der Deutschland in Brand setzen sollte: Am 23. Mai 1618 stürzten aufrührerische Adelige die beiden Statthalter des Königs von Böhmen samt ihrem Sekretär aus einem Fenster der Prager Burg. Denn der im fernen Wien residierende habsburgische Herrscher Matthias (1557–1619), überzeugter Katholik und obendrein Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, schränkte die konfessionellen und politischen Freiheiten des überwiegend evangelischen Adels in Böhmen seit einigen Jahren mehr und mehr ein. Zudem hatte der greise Monarch einen katholischen Hardliner zum Nachfolger bestimmt: Von Ferdinand II. (1578-1637) war ein gegenreformato­rischer Kurs zu erwarten. Sowohl die Wiener Hofburg als auch die böhmischen Stände warben nach diesem Eklat bei deutschen Fürsten ihrer jeweiligen Konfession um Unterstützung. Und diese ließen sich, obwohl Böhmen eigentlich gar nicht zum Reichsverband gehörte, in einen nicht enden wollenden Krieg hineinziehen …