Linguistik: Wer waren die Ur-Indoeuropäer?

Auf einen Blick Bauern kontra Steppenreiter Von der Nordsee bis zum indischen Subkontinent ähneln hunderte Sprachen einander so sehr, dass sie offenbar demselben Stammbaum haben angehören. Eine Erklärung des Phänomens ist die Migration eura­sischer Steppenreiter vor 6000 Jahren, eine andere die Ausbreitung des Neolithikums vor 8500 Jahren. Paläogenetische Analysen und algorithmische Stammbaumrekonstruktionen stützen beide Thesen. Möglicherweise lassen sie sich aber miteinander verbinden.

1786 verkündete der Universalgelehrte Sir William Jones, Richter in Britisch-Indien, den staunenden Mitgliedern der Asiatick Society of Bengal: Griechisch und Latein seien Verwandte des indischen Sanskrit. Denn sie ähnelten einander »in den Wurzeln der Verben wie in den grammatischen Formen« zu systematisch, als dass es ein reiner Zufall sein könnte. Vielmehr müsse man von einer gemeinsamen Ursprungsprache ausgehen, die aber wohl nicht mehr existiere.

Dass sich die beiden Hauptsprachen der europäischen Antike ähnelten, war bereits bekannt. Die Zahlen »eins«, »zwei« und »drei« heißen beispielsweise lateinisch »ūnus«, »duo«, »trēs« und griechisch »eis«, »dyo«, »treis«. Vater, Mutter und Bruder waren »pater«, »māter«, »frāter« auf der einen, »patēr«, »mētēr«, »fratēr« auf der anderen Seite. Tatsächlich lauten ihre Entsprechungen im Sanskrit »eka«, »dva«, »trayah« und »pitā«, »mātā«, »bhrātā«. Jones war dies nicht als Erstem aufgefallen, doch als Mitglied der Royal Society verlieh er der Beobachtung Gewicht …