Physik: Eine Falle für Axionen

ADMX Collaboration: Search for Invisible Axion Dark Matter with the Axion Dark Matter Experiment. In: Physical Review Letters 120, 151301, 2018

Sikivie, P.: Axions, Domain Walls, and the Early Universe. In: Physical Review Letters 48, S. 1156–1159, 1982

Weinberg, S.: A New Light Boson? . In: Physical Review Letters 40, S. 223–226, 1978

Wilczek, F.: Problem of Strong P and T Invariance in the Presence of Instantons. In: Physical Review Letters 40, S. 279–282, 1978