Magic: The Gathering: Das komplexeste Spiel von allen

Wer im September 2018 in Las Vegas war, konnte einer Szene Zeuge werden, die an die beliebte Fernsehserie »The Big Bang Theory« erinnerte: In einem Raum bekämpften sich 24 erwachsene Männer mit bun­ten Fantasy­-Spielkarten, auf denen magische Kreaturen und Zaubersprü­che abgebildet sind. Tatsächlich handelte es sich um die jährlich statt­findende »Magic: The Gathering«­ Weltmeisterschaft, bei der die Spieler um Preisgelder von insgesamt 300 000 US-Dollar wetteifern.

Mittlerweile hat das Kartenspiel auch in wissenschaftlicher Hinsicht viele Menschen in seinen Bann gezo­gen, denn es scheint jahrzehntealte Überzeugungen von Spieltheoretikern über den Haufen zu werfen: Offenbar ist Magic mit seinen vielen Karten, komplizierten Regeln und ausgeklügel­ten Strategien für Computer eine größere Herausforderung, als Informa­tiker für möglich gehalten haben …