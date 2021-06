Medizin: Menschliche Embryonen aus dem Reagenzglas

Fu, J. et al.: Stem-cell-based embryo models for fundamental research and translation. Nature Materials 2, 2021

Liu, X. et al.: Modelling human blastocysts by reprogramming fibroblasts into iBlastoids. Nature 591, 2021

Yu, L. et al.: Blastocyst-like structures generated from human pluripotent stem cells. Nature 591, 2021