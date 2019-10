Psychopharmaka: Mindern Antidepressiva die Empathiefähigkeit?

Wer an einer Depression leidet, erlebt Gefühle oft weniger intensiv. In der Vergangenheit zeigten Studien, dass die Betroffenen offenbar auch in Bezug auf die Emotionen ihrer Mitmenschen »abstumpfen« und etwa auf deren Leid weniger empathisch reagieren. Allerdings nahmen die Teilnehmer in vielen dieser Untersuchungen bereits Antidepressiva ein – könnten die Mittel also vielleicht für das fehlende Mitgefühl verantwortlich sein? …