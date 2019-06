Magnetkonvulsionstherapie: Magnetspule gegen Depressionen

Kayser, S. et al.: Clinical predictors of response to magnetic seizure therapy in depression: a preliminary report. The Journal of ECT 35, 2019

Lisanby, S. H. et al.: Magnetic seizure therapy of major depression. Archives of General Psychiatry 58, 2001

Moscrip, T. D. et al.: Randomized controlled trial of the cognitive side-effects of magnetic seizure therapy (MST) and electroconvulsive shock (ECS). International Journal of Neuropsychopharmacology 9, 2006

White, P. F. et al.: Anesthetic considerations for magnetic seizure therapy: a novel therapy for severe depression. Anesthesia & Analgesia 103, 2006