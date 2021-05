Quantenphysik: Moderne Alchemie

Auf einen Blick Quantenkontrolle Durch gezielte Lichtpulse können Physiker das Ver­halten von Teilchen steuern, etwa indem sie Isolatoren dazu bringen, einen Leiter nachzuahmen. Dafür untersuchen sie mit Hilfe ausgeklügelter Algorithmen das zu beeinflussende Quantensystem und berechnen hieraus die benötigte Form der elektromagnetischen Felder. Die Kontrolle von Quantensystemen ermöglicht neu­artige Technologien, etwa hochpräzise Sensoren, die selbst auf schwächste elektromagnetische Felder reagieren.

Schon vor Jahrtausenden träumten Alchemisten davon, gewöhnliche Metalle in Gold zu verwandeln. Dass ihre Versuche zum Scheitern verurteilt waren, lernt man bereits in der Schule. Denn durch chemische Reaktionen wird man ein Element niemals in ein anderes überführen können – dafür bedarf es kernphysikalischer Prozesse, wie sie in einem Teilchenbeschleuniger stattfinden.

Dennoch lässt die Vision der antiken Gelehrten auch heutige Forscherinnen und Forscher nicht ganz kalt. Ist es vielleicht zumindest möglich, Stoffe so zu beeinflussen, dass sie die Eigenschaften eines anderen Materials nachahmen? Diesem Ziel jagen nun einige Physiker nach. Indem sie leitende Festkörper mit Lasern beleuchten, bringen sie diese dazu, sich wie ein Isolator zu verhalten und umgekehrt. Derartige Kontrolle von Quantensystemen könnte zu neuartigen Technologien führen, etwa zu hochpräzisen Sensoren, die kleinste elektromagnetische Felder aufspüren. Zudem hofft man, Phänomenen wie der Supraleitung ihre letzten Geheimnisse zu entlocken. Für ihre Experimente benötigen die Wissenschaftler bloß eine Hand voll Teilchen, leistungsstarke Laser – und extrem gute Kontrolle.

Doch zunächst muss man sowohl die Natur von Atomen als auch die des Lichts bis ins kleinste Detail verstehen …