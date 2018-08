Guthrie, R. D.: Frozen Fauna of the Mammoth Steppe: The Story of Blue Babe. The University of Chicago Press, Chicago 1990

Lister, A., Bahn, P.: Mammuts: Riesen der Eiszeit. Thorbecke, Ostfildern 2009

Manning, P.: Grave Secrets of Dinosaurs. Soft Tissues and Hard Science. National Geography, Washington D. C. 2008

Wieczorek, A., Rosendahl, W.: Mumien – der Traum vom ewigen Leben. Philipp von Zabern, Darmstadt 2014