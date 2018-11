Musikerdystonie : Der Fluch der Virtuosen

Literaturtipps

Altenmüller, E.: Vom Neandertal in die Philharmonie. Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann. Springer, Berlin, Heidelberg 2018

In seinem neuen Buch schreibt Eckart Altenmüller über den Einfluss der Musik auf den Menschen.

Emerson, K.: Pictures of an Exhibitionist. John Blake, London 2004

Keith Emersons Autobiografie behandelt auch seinen Kampf mit der Musikerdystonie.

Quellen

