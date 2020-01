Zoologie: Nächtlicher Durchblick

Dacke, M. et al.: Dung beetles use the milky way for orientation. Current Biology 23, 2013

Stöckl, A. L. et al.: Neural summation in the hawkmoth visual system extends the limits of vision in dim light. Current Biology 26, 2016

Warrant, E.J. et al.: Nocturnal vision and landmark orientation in a tropical halictid bee. Current Biology 14, 2004

Yovanovich, C. A. M. et al.: The dual rod system of amphibians supports colour discrimination at the absolute visual threshold. Philosophical Transactions B 372, 2016