Forscher haben neuronale Vorläuferzellen in verletztes Rückenmark von Rhesusaffen implantiert, um so die durchtrennten Nervenbahnen mit neuen Zellen wieder zu verbinden. Bei fünf von neun Tieren mit Erfolg: Sie konnten nach einigen Monaten beispielsweise wieder die Finger um eine Orange legen, berichtet die Gruppe um Mark Tuszynski von der Univer­sity of California in San Diego. Die Vorläuferzellen stammten dabei aus dem Rückenmark eines acht Wochen alten menschlichen Embryos …