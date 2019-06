Biologie: Natürlicher Impfstoff für Bienen

Honigbienen teilen im Schwarm offenbar einen bisher unbekannten Impfstoff: Ein RNA-Molekül, das im Gelée royale und in der normalen Kost für Arbeiterinnen enthalten ist, schütze den Stock vor Virusinfektionen, berichtet ein Team um Eyal Maori von der University of Cambridge. Die kurzen Erbgutschnipsel enthalten dabei keine Bauanleitung für Proteine, kurbeln aber die Immunabwehr der Insekten an und schützen sie so monatelang vor viralen Erregern …