Technik: Neue Flügel für Minidrohnen

Ein Wissenschaftlerteam hat Tragflächen designt, mit denen jedes normale Passagierflugzeug wie ein Stein am Boden bliebe. Statt den Luftstrom möglichst sanft und unterbrechungsfrei über die Oberfläche zu führen, lassen sie ihn schon an der spitzen Flügelvorderkante abreißen. Erstaunlicherweise, so berichtet das Team um Matteo Di Luca von der Brown University in Providence, kann dies am Ende zu einem energieeffizienteren und stabileren Flug führen …