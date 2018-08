Der König der Planeten hat noch mehr Monde als gedacht. Bisher kannten Astronomen 67 Trabanten, die Jupiter umkreisen. Nun hat ein Forscherteam um Scott S. Sheppard von der Carnegie Institution for Science in Washington D. C. zwölf weitere aufgespürt. Die Neuzugänge sind zwischen einem und drei Kilometer groß und umrunden den Gasplaneten auf weiten elliptischen Bahnen …