Astronomie: Neue Saturnmonde

Bisher waren die Kompetenzen bei den Gasplaneten klar verteilt: Während der kleinere Saturn als Herr der Ringe glänzt, war Jupiter der König der Monde. Nach aktuellem Kenntnisstand hat Letzterer 79 natürliche Trabanten, Saturn kam bisher auf lediglich 62. Doch nun hat eine Arbeitsgruppe um Scott S. Sheppard von der Carnegie Institution for Science in Washington D. C. mit dem Subaru-Teleskop auf Hawaii 20 neue Saturnmonde entdeckt. Die Himmelskörper sind jeweils rund fünf Kilometer groß. Drei von ihnen bewegen sich in der Richtung, in der Saturn um seine eigene Achse rotiert (prograd), 17 in Gegenrichtung (retrograd). Letztere benötigen jeweils etwa drei Jahre für eine Umrundung des Gasplaneten, die beiden näheren der prograden Dreiergruppe brauchen nur zwei …