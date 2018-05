Physiker am Kernforschungszentrum CERN haben eine weitere Möglichkeit entdeckt, das Higgs-Boson zu erzeugen. Das berühmte Teilchen, für dessen Vorhersage unter anderem der Brite Peter Higgs 2013 den Physiknobelpreis erhielt, entsteht bei der Kollision extrem energiereicher Protonen in der 27 Kilometer langen Vakuumröhre des Large Hadron Collider (LHC) bei Genf. Bei diesen Mikrokarambolagen wird gemäß der berühmten Formel E=mc2 Energie in Masse umgewandelt; konkret entsteht ein ganzer Schwall von Partikeln, die meist rasch in andere Teilchen zerfallen …