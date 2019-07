Ästhetik : Warum uns gefällt, was uns gefällt

Bar, M., Neta, M.: Humans prefer curved visual objects. Psychological science, 17(8), 2006

Bertamini, M., Palumbo, L. et al.: Do observers like curvature or do they dislike angularity? British Journal of Psychology, 107, 2016

Brielmann, A. A., Pelli, D. G.: Beauty requires thought. Current Biology, 27(10), 2017

Brielmann, A. A., Pelli, D. G.: Aesthetics. Current Biology, 28(16), 2018

Brielmann, A. A. et al.: Beauty at a glance: The feeling of beauty and the amplitude of pleasure are independent of stimulus duration. Journal of vision, 17(14), 2017

Brown, S. et al.: Naturalizing aesthetics: brain areas for aesthetic appraisal across sensory modalities. Neuroimage, 58(1), 2011

Di Dio, C. et al.: The golden beauty: brain response to classical and renaissance sculptures. PloS one, 2(11), 2007

Höfel, L., Jacobsen, T.: Electrophysiological indices of processing aesthetics: Spontaneous or intentional processes? Psychophysiology, 65(1), 2007

Jacobsen, T. et al.: Brain correlates of aesthetic judgment of beauty. Neuroimage, 29(1), 2006

Kawabata, H., Zeki, S.: Neural correlates of beauty. Journal of neurophysiology, 91, 2004

Leder, H. et al.: Symmetry is not a universal law of beauty. Empirical Studies of the Arts 37, 2018

Palmer, S. E. et al.: Visual aesthetics and human preference. Annual review of psychology, 64, 2013

Palmer S. E., Schloss K. B.: An ecological valence theory of human color preference. PNAS 107, 2010

Reber, R. et al.: Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver's processing experience? Personality and social psychology review, 8(4), 2004

Rhodes, G.: The evolutionary psychology of facial beauty. . Annu. Rev. Psychol. 57, 2006

Vessel E. A. et al.: Stronger shared taste for natural aesthetic domains than for artifacts of human culture. Cognition 179, 2018