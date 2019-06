Künstliche Intelligenz: Neuronales Netz lernt zählen – ganz nebenbei

Die »Mengendetektoren« zeigten dabei ein Verhalten, wie man es von ähnlichen Zellen im Hirn von Primaten kennt. Ein Neuron etwa, das auf die Anzahl sechs spezialisiert ist, wird ebenfalls aktiv, wenn fünf oder sieben Objekte präsentiert werden, allerdings weniger stark. Zudem fällt es den Netzwerken – den natürlichen wie den künstlichen – leichter, kleine Zahlen auseinanderzuhalten als große. Diese Ähnlichkeiten im Verhalten legen aus Sicht der Forscher die Annahme nahe, dass beide System nach denselben Prinzipien operieren.

Das spontan entstandene Zahlenverständnis sei jedoch noch kein echtes Zählen, erklären die Forscher. Ihr Netzwerk habe gelernt, mit Mengen umzugehen, bei denen alle Elemente gleichzeitig und nebeneinander gezeigt wurden. Beim Zählen komme es aber darauf an, eine Abfolge von Zahlen zu berücksichtigen. Welche Fähigkeiten dafür notwendig sind und ob womöglich auch diese spontan in neuronalen Netzen entstehen können, müsse in künftigen Studien geklärt werden.