Psychische Störungen: »Offenheit hilft, den Teufelskreis zu durchbrechen«

Literaturtipp

Stephen P. Hinshaw: Eine andere Art von Wahnsinn: Vom langen Schweigen und Hoffen einer Familie. Psychiatrie, 2019

Ein Psychologieprofessor bricht das Schweigen über seinen psychisch kranken Vater – und wirbt für Toleranz und Offenheit.

Quellen

Hinshaw, S. P., Stier, A.: Stigma as related to mental disorders. Annual Review of Clinical Psychology 4, 2008

Martinez, A. G., Hinshaw, S. P.: Mental health stigma: theory, developmental issues, and research prioritiesIn: Cicchetti, D. (Hg.):Developmental psychopathology: risk, resilience, and interventions. Wiley, 2016, S. 997–1039