Im Bild: Oft erreicht die Sonne erst nach 12 Uhr den höchsten Punkt

Vor mehreren Jahrhunderten legten die Städte 12 Uhr als den Zeitpunkt fest, an dem die Sonne ihren Höchststand erreicht, den so genannten wahren Mittag. In den späten 1800er Jahren wurde es jedoch für nahe gelegene Gemeinden unbequem, leicht unterschiedliche Zeiten zu verwenden. Die Länder führten daher Zeitzonen ein, um größere Gebiete zu synchronisieren. Das führt jedoch zu Abweichungen zwischen dem astronomischen Mittag und der Mittagszeit …