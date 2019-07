Organoide : Ein Baukasten für Gehirne

Bagley, J. A. et al.: Fused cerebral organoids model interactions between brain regions.. Nature Methods 14, 2017

Birey, F. et al.: Assembly of functionally integrated human forebrain spheroids. Nature 545, 2017

Lancaster, M. A. et al.: Cerebral organoids model human brain development and microcephaly. Nature 501, 2013

Xiang, Y. et al.: Fusion of regionally specified hPSC-derived organoids models human brain development and interneuron migration. Cell Stem Cell 21, 2017