Chemie: Zeit für eine neue Ordnung?

Cao, C. et al.: Understanding periodic and non-periodic chemistry in periodic tables. Frontiers in Chemistry 813, 2021

Gordin, M. D.: The textbook case of a priority dispute: D. I. Mendeleev, Lothar Meyer, and the periodic system. In: Biagioli M., Riskin J. (Hg.): Nature Engaged, 2012

Llanos, E. J. et al: Exploration of the chemical space and its three historical regimes. Proceedeings of the National Academy of Sciences of the USA 116, 2019

Restrepo, G.: Challenges for the periodic systems of ele­-ments: chemical, historical and mathematical perspectives. Chemistry – A European Journal 25, 2019

Restrepo, G., Leal, W.: Formal structure of periodic system of elements. Proceedings of the Royal Society A 475, 2019

Zheng, X. et al.: Machine learning material properties from the periodic table using convolutional neural networks. Chemical Science 44, 2018