Persönlichkeit: Können wir uns ändern?

Literaturtipp

Specht, J.: Charakterfrage: Wer wir sind und wie wir uns verändern. Rowohlt, 2018.

Die Psychologin berichtet verständlich und spannend über aktuelle Erkenntnisse und Debatten der Persönlichkeitsforschung.

Quellen

Allan, J. et al.: Application of a 10 week coaching program designed to facilitate volitional personality change: Overall effects on personality and the impact of targeting. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring 16, 10.24384/000470, 2018

Hennecke, Marie, et al.: "A three‐part framework for self‐regulated personality development across adulthood." European Journal of Personality 28.3 (2014): 289-299.

Hudson, N. W. et al.: You have to follow through: Attaining behavioral change goals predicts volitional personality change. Journal of Personality and Social Psychology, 10.1037/pspp0000221, 2018

Roberts, B. W. et. al.: A Systematic Review of Personality Trait Change Through Intervention. Psychological Bulletin, 10.1037/bul0000088, 2017

Quintus, M., Egloff, B., & Wrzus, C. (2017): Predictors of volitional personality change in younger and older adults: Response surface analyses signify the complementary perspectives of the self and knowledgeable others. Journal of Research in Personality, 70, 214-228.

Specht, J., Gerstorf, D.: Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching, S. 441-448, 2018

Specht, J.: Charakterfrage: Wer wir sind und wie wir uns verändern. Rowohlt, 2018.

Asendorpf, Jens: Persönlichkeit: was uns ausmacht und warum. Springer, 2018

Prophet, Isabell: Wie gut soll ich denn noch werden?! Schluss mit übertriebenen Ansprüchen an uns selbst. Goldmann, 2019