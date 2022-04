Photonik: Nach dem Vorbild der Natur

Barry, M. A. et al.: Evolutionary algorithms converge towards evolved biological photonic structures. Scientific Reports 10, 2020

Bennet, P. et al.: Analysis and fabrication of antireflective coating for photovoltaics based on a photonic-crystal concept and generated by evolutionary optimization. Physical Review B 103, 2021

Berthier, S.: Des insectes à la photonique. Pour la Science 401, 2011

Gondarenko, A.: Spontaneous emergence of periodic patterns in a biologically inspired simulation of photonic structures. Physical Review Letters 96, 2006

Molesky, S. et al: Inverse design in nanophotonics. Nature Photonics 12, 2018