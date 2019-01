Als die Gebrüder Wright 1903 am Strand von Kitty Hawk ein motorisiertes Flugzeug testeten, hob ihr Gerät tatsächlich ab und beförderte den Piloten 35 Meter weit. Ein Team um den US-amerikanischen Ingenieur Steven Barrett vom Massachusetts Institute of Technology will nun einen ähnlichen Pionierflug absolviert haben, allerdings mit einer unbemannten Maschine, die ganz ohne klassischen Motor auskommt ...