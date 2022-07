Freistetters Formelwelt: Was Zahlen praktisch macht

Vor dem Jahr 1971 bekam man im Vereinigten Königreich 20 Shilling pro Pfund und 12 Pence pro Shilling. Für Deutsche, die auch in der Währung schon lange an das Dezimalsystem gewöhnt sind, wirkt das ungewöhnlich. Tatsächlich tauchen Zahlen wie 12 oder 20 öfter in alten Währungen, Gewichten oder anderen Maßeinheiten auf.

Das fiel ebenfalls dem Mathematiker A. K. Srinivasan auf …