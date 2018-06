Hammond, F. M. et al.: PRISM II: An Open-Label Study to Assess Effectiveness of Dextromethorphan/Quinidine for Pseudobulbar Affect in Patients with Dementia, Stroke or Traumatic Brain Injury. In: BMC Neurology 16, 89, 2016

Miller, A. et al.: Pseudobulbar Affect: The Spectrum of Clinical Presentations, Etiologies and Treatments. In: Expert Review of Neurotherapeutics 11, S. 1077–1088, 2011