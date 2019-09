Qatna: Goldener Glanz in der Gruft

Ivana Puljiz

Ivana Puljiz studierte Vorderasiatische Archäologie und Altorientalische Philologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen. 2009 und 2010 nahm sie selbst an den Ausgrabungen in Qatna teil. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört die Bedeutung von Gold bei den Eliten des bronzezeitlichen Syrien.