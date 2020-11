Chemische Unterhaltungen: Quälgeist im Magen

Ducci, M.: Helicobacter pylori - Neue Modellversuche zu einem »chemiebegabten« Bakterium. Chemie konkret, im Druck

Meyer, T. F. et al.: Helicobacter pylori depletes cholesterol in gastric glands to prevent interferon gamma signaling and escape the inflammatory response. Gastroenterology 154, 2018

Miehlke, S.: Helicobacter-pylori-Infektion. Arzneimitteltherapie 36, 2018

Roth, K.: Einem Leib- und Magenfeind zum Abschied. Chemie in unserer Zeit 46, 2012