Physik: Die Quanten-Dampfmaschine

Auf einen Blick Zwischen Gasgesetz und Quantenverschränkung Die Thermodynamik beschäftigt sich mit statistischen Regeln für unüberblickbar viele Teilchen. Die Quanten­mechanik hingegen hantiert mit einzelnen Objekten. Trotz solcher Unterschiede suchen Theoretiker nach Gemeinsamkeiten und erzielen erste Erfolge dabei, die Disziplinen miteinander zu verschmelzen. Beispielsweise haben Forscher ein Konzept für einen Motor ausgearbeitet, der auf der Skala von Atomen und auf Basis von Quantenphänomenen arbeitet.

Das Steampunk­-Genre hat in den letzten Jahrzehnten einen festen Platz in der Kunst eingenommen. In der Literatur und in Filmen spielen die Geschichten in von Fabriken verschmutzten Städten, inspiriert vom England der Industrialisierung und dem Wilden Westen – historische Schauplätze, an denen neue Technologien aufblühten und die Gesellschaft veränderten. Steampunk­-Charaktere betreiben futuristische Technologien wie Roboter und Zeitmaschinen mit den Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Die Gegenüberstellung von Neu und Alt schafft eine beson­dere Atmosphäre von Romantik und Abenteuer.

So wie der Steampunk Objekte aus der Sciencefiction und der viktorianischen Zeit verbindet, so vereint ein neues Gebiet der Physik die Quantenmechanik mit den wissen­ schaftlichen Prinzipien des 19. Jahrhunderts. Meine Kol­legen und ich arbeiten im »Quanten­-Steampunk« heute an der Schnittstelle dreier Gebiete: Quantenphysik, Informa­tionstheorie und Thermodynamik.

Dabei wollen wir die Gesetze der Thermodynamik – mit solchen zentralen Begriffen wie Arbeit, Wärme und Wirkungsgrad – modernisieren, damit sie den besonderen Anforderungen jüngster Experimente, Technologien und Theorien gerecht werden …