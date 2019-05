Festkörper: Subatomares Tempolimit

Bednorz, J. G., Müller, K. A.: Possible high T c superconductivity in the Ba−La−Cu−O system. Zeitschrift für Physik B Condensed Matter 64, 1986

Legros, A. et al.: Universal T-linear resistivity and Planckian dissipation in overdoped cuprates. Nature Physics, 2018

Mackenzie, A. et al.: Similarity of scattering rates in metals showing T-linear resistivity. Science 339, 2013

Orenstein, J. et al.: Frequency- and temperature-dependent conductivity in YBa 2 Cu 3 O 6+x crystals. Physical Review B 42, 1990

Zaanen, J.: Why the temperature is high. Nature 430, 2004