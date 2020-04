Medizin: Rauch aus dritter Hand

Selbst in gut gelüfteten Innenräumen reichern sich erhebliche Mengen schädlicher Chemikalien aus Zigarettenrauch an, haben Wissenschaftler der Yale University und des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz herausgefunden. Das Team um Drew Gentner hat in einem Kino der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Messgeräte installiert, die während des laufenden Betriebs die Luftqualität erfassten. Das Ergebnis: Wer in dem Kino einen Film anschaute, atmete das Äquivalent von ein bis zehn Zigaretten Passivrauch ein &hellup;