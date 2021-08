Futur III: Raumfahrt mit Paella

Machen Sie bloß nicht den Fehler, in die erste Welt­raum­arche zu steigen.

Was ich Ihnen jetzt sage, das erfahren Sie weder im Reisebüro noch in den Hologrammen, die das Amt für Kolonisierung ausspuckt, also sperren Sie die Ohren auf. Sie können mir vertrauen.

Hören Sie, ich verstehe Sie ja. Ich war auch einmal jung. Ein Hitzkopf voller Sehnsucht nach den Sternen und Träumen von Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Mit großen Augen beim Anblick des ersten Tourismusvertreters, der in seinem strahlend neuen Schwebeschlitten beim Raumhafen vorfährt.

Die sind clever, diese Anwerber …