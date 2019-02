Rund dreieinhalb Jahre nach ihrem Vorbeiflug am Zwergplaneten Pluto hat die NASA-Raumsonde New Horizons erneut einen Himmelskörper am Rand des Sonnensystems fotografiert. Der Asteroid Ultima Thule (so der vorläufige, noch nicht von der Interna­tionalen Astronomischen Union abgesegnete Spitz­name) ist derzeit rund 6,6 Milliarden Kilometer von uns entfernt, was dem 44-fachen Abstand Erde–Sonne entspricht ...