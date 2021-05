Retinaimplantate: Licht ins Dunkel

Gauvain, G. et al.: Optogenetic therapy: High spatiotemporal resolution and pattern recognition compatible with vision restoration in non-human primates. Communications Biology 4, 2021

Maya-Vetencourt, J. F. et al.: Subretinally injected semiconducting polymer nanoparticles rescue vision in a rat model of retinal dystrophy. Nature Nanotechnology 15, 2020

Palanker, D. et al.: Photovoltaic restoration of central vision in atrophic age-related macular degeneration. Ophthalmology 127, 2020

Prévot, P. H. et al.: Behavioural responses to a photovoltaic subretinal prosthesis implanted in non-human primates. Nature Biomedical Engineering 4, 2020