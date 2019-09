Rheingold: Der wahre Kern des Mythos

Auf einen Blick Fisch und Flitter Durch Verwitterung von Berggold gelangen Flitter genannte Partikel aus den Alpen und dem ­Schwarzwald in den Rhein, wo sie sich mit anderen Mineralen in »Seifen« ablagern. Schon die frühen Kelten wuschen dieses Gold, wie antike Autoren berichteten. Im Mittelalter bot es vor allem Flussfischern einen guten Nebenerwerb. Allerdings unterlag die Goldgewinnung bald behörd­licher Kontrolle. Fürsten profitierten davon bis in das 18. Jahrhundert, dann machten sinkende Fördermengen das Goldwaschen am Rhein unrentabel.

»Der Welt Erbe gewänne zu eigen, wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh!« Ein Ring der Macht, geschmiedet aus Rheingold? Mehr als 80 Jahre vor J. R. R. Tolkien verwendete schon Richard Wagner (1813–1883) dieses Motiv in seinem Opernzyklus »Der Ring des Nibelungen«. Dem Zwerg Alberich gelingt es, den magischen Reif zu formen. Er unterwirft das Volk der Nibelungen und verfügt damit über deren immensen Goldschatz. Doch Alberich setzt auch eine verhängnisvolle Ereigniskette in Gang, in die Ritter, Riesen und die nordischen Götter involviert sind. Sie kostet den heldenhaften Siegfried das Leben und endet mit der Götterdämmerung. Und das alles nur auf Grund der Macht des Rheingolds …