Salerno : Pioniere medizinischer Gelehrsamkeit

Auf einen Blick Elitär und einflussreich Im 10. Jahrhundert wurde die Scuola Medica Salerni­tana im italienischen Salerno gegründet, wahr­scheinlich als Interessengemeinschaft gelehrter Ärzte. Zu den bedeutendsten Leistungen der Schule gehörte die Übersetzung antiker medizinischer Schriften ins Lateinische, wodurch diese europäischen Ärzten zugänglich wurden. In Salerno entstanden zudem wichtige Arzneimittelbücher und chirurgische Schriften. Mit dem Aufkommen der Universitäten und ihrer medizinischen Fakultäten begann jedoch der Niedergang der Schule.

Süddeutschland um das Jahr 1200: In seinem Ritterroman »Der arme Heinrich« lässt der Epiker Hartmann von Aue den an Lepra erkrankten Adligen im süditalienischen Salerno Hilfe suchen. Doch ein Arzt dort nennt Heinrich als einziges Heilmittel das freiwillig geopferte Herzblut einer Jungfrau. Zurück in Deutschland verliebt sich tatsächlich ein Mädchen in den leprösen Ritter, und beide reisen nach Salerno. Als sie schon auf dem Operationstisch liegt, bricht Heinrich die barbarische Prozedur jedoch ab – und gesundet bald darauf mit Gottes Hilfe.

Die fantastische Erzählung ist auch für Medizinhistoriker interessant, gab es damals in Salerno doch tatsächlich eine berühmte medizinische Hochschule. Deren Renommee strahlte bis in die weit entfernten deutschsprachigen Gebiete aus, wo zu jener Zeit noch keine derartige Einrichtung existierte.

Die Hafenstadt Salerno befindet sich südlich von Neapel in der Region Kampanien. Dort unterhielt das 120 Kilometer nördlich gelegene Benediktinerkloster Monte Cassino ein Hospital. Der Ordensgründer erwartete von seinen Mönchen die Fertigkeit, zu lesen und zu schreiben. Indem sie antike Klassiker kopierten, machten sie Monte Cassino zu einem bedeutenden Zentrum der mittelalterlichen Geistesgeschichte …