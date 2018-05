In den vergangenen Jahrzehnten wurden in der Antarktis und in Grönland über 400 so genannte subglaziale Seen entdeckt, die in völliger Dunkelheit unter mächtigen Eispanzern liegen. Die Temperatur dieser Seen beträgt gewöhnlich mehrere Grad unter null, trotzdem gefrieren sie nicht. Grund dafür sind der enorme Druck, den die aufliegenden Eismassen erzeugen, oder salzhaltige Zuflüsse, die den Gefrierpunkt des Wassers herabsetzen. Man vermutet, dass diese Biotope mikrobielles Leben beherbergen …